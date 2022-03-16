Росія порушує норми Женевської конвенції у ставленні до військовополонених, - Верещук

В Україні напрацьовується нова нормативно-правова база, яка дозволить вибудувати адекватну реаліям систему роботи із російськими військовополоненими, яких у результаті успішних бойових дій ЗСУ стає дедалі більше.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Мінреінтеграції, про це заявила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, яка очолила Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими.

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"У нас не так все готове, як би хотілося, але ми швидко впораємося. Наразі Росія мовчить і не дає інформацію про місцезнаходження полонених з-поміж наших військових. Ми ж допустили Червоний хрест до тих полонених, які перебувають у нас. У них беруть інтерв'ю, до них нормально ставляться, тобто все відповідає Женевським конвенціям. Росія, звісно, порушує ці норми", – сказала віцепрем'єр-міністр.

За словами Верещук, російських військовополонених утримують у нормальних умовах в спеціальних камерах. Найбільше дивує, що серед цих так званих "професійних вояків" фактично діти 2002 і 2003 років народжень. Їх Путін та Шойгу послали на неминучий забій.

"Я хочу звернутися до матерів Росії. Ви думаєте, що ваші діти приїхали на навчання, яке швидко закінчиться в Білорусі чи в Криму. Насправді вони в нас у полоні. І це не офіцери – це юні строковики. І це теж злочин. Не можна посилати дітей на вірну смерть. Вони й наполовину не знали, що роблять і коять. Ці всі злочини ляжуть в основу тих трибуналів, які будуть щодо саме тих персон, які наказували дітям з Росії їхати сюди вбивати українських громадян, жінок та дітей", – висловила свою позицію глава Мінреінтеграції.

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