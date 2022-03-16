Російські окупанти розграбовують Чорнобиль: централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг, - активіст Сирота
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Російські окупанти грабують українське місто Чорнобиль.
Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота, передає Цензор.НЕТ.
"Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено. Світла у Чорнобилі немає. Загалом у місті лишилось біля 300 людей", - розповів він.