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Україна залучила найкращих юристів світу, щоб змусити Росію виплатити репарації, - МЗС

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Україна залучила найкращих юристів світу, щоб змусити Росію виплатити репарації, - МЗС
Україна опрацьовує рішення щодо отримання репарацій та контрибуцій від Росії за заподіяні нашій державі збитки із залученням найкращих юристів світу.

Про це заявила коагент України на слуханнях у Міжнародному суді директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова в ефірі національного телемарафону вранці у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

Золотарьова зазначила, що юридична команда України спільно з органами виконавчої влади, зокрема, Міністерством економіки, Міністерством енергетики та правоохоронними органами працює на різних майданчиках, щоб встановити і юридично закріпити провину Росії, а також отримати відповідну компенсацію та репарації від РФ.

"Існує декілька шляхів (отримання репарацій від Росії. – Ред.). По-перше, це виконання рішення Міжнародного суду ООН, коли воно буде винесене – це може бути через деякий час, на жаль¸ міжнародне правосуддя не таке швидке. По-друге, відповідно до норм кримінального права і процесів у рамках кримінальних проваджень (у Міжнародному кримінальному суді. – Ред), а також політичні рішення держав-партнерів", - сказала Золотарьова.

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У відповідь на запитання, як змусити Росію виконати рішення міжнародних судів щодо репарацій, директор Департаменту МЗС зазначила, що це питання наразі опрацьовується і триває пошук відповідних рішень.

Вона констатувала, що після Другої світової війни міжнародна спільнота не була готова до таких зухвалих агресивних дій однієї держави проти іншої. "Тому зараз як ніколи потрібні креативні рішення, над якими ми працюємо із залученням найкращих юристів світу", - зазначила Золотарьова.

Вона відмовилася говорити детальніше про ці рішення, зазначивши, що "дипломатія і право спочатку люблять тишу".

"Ми знаємо, що Росія також залучила деяких юристів, щоб відбивати такі атаки України", - зауважила директор Департаменту МЗС.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Лошадиные бредни останутся лошадиными бреднями. Только полная денацификация и депутлеризация засрашки. Репарации и контрибуции Украине. А подоляки и агрохимии пусть на переговорах рассказывают,что хотят.
  • Ksenia VB
    Игорь Медведев
    @medvedevpaint
    ·
    13 год
    У меня Макдональдс в 300 метрах от дома , наблюдал сейчас феерическую картину..подъехала "точила" к Мак-авто стойке , из окна :-"Два Бигмака ,картофель фри , два пирожка с вишней , колу стандарт и коктейль"стоит,минуту точно ,потом "Алё! , вы там умерли?"
    мда , они даже не знают
  • valera ivolgov
    Амінь. А репарації Росії за агресію проти України починаються від 500 млрд $, сума там може бути і под 1,5 триліона доларів. КАЦАПИ - ЦЕ ЦІНА ЗА КРИМНАШ, ЗАПАМЯТАЙТЕ.
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