У Харкові з початку війни війська РФ вбили понад 500 мирних мешканців, - ДСНС

У Харкові з початку війни російські загарбники вбили понад 500 мирних жителів.

Про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за підтвердженими даними, з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних мешканців, 88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів. Пошукові роботи не припиняються. Завдяки роботі рятувальників на місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалось врятувати 189 людських життів", - йдеться у повідомленні.

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Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському та Немишлянському районах Харкова.

"Протягом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС не припиняли ліквідовувати наслідки повітряних бомбардувань та артилерійських обстрілів житлових кварталів Харкова. В умовах війни вони здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж та розбирання завалів зруйнованих будівель, спричинених ворожими обстрілами. Пліч-о-пліч з харків'янами працюють побратими з Полтавщини та Дніпропетровщини, волонтери та комунальники", - розповіли у відомстві.