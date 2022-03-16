Двох затриманих за мародерство знайшли мертвими в СІЗО Харкова

Причини смерті встановлюють.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашими слідчими були затримані два мародери. Після усіх юридичних процедур ці мародери були направлені до слідчого ізолятору. На наступний день ми знайшли їх в ізоляторі вже мертвими, причини смерті встановлюються", - написав він.

Слідчі зареєстрували провадження за ст. 115 Кримінального кодесу (вбивство).

"Не мародерствуйте. Бережіть своє життя", - закликав Болвінов.

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