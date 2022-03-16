Знищено понад 350 нерозірваних боєприпасів, що їх скинули окупанти, - Нацполіція
Про це повідомляє Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом вибухотехніки поліції знешкодили більше 350 нерозірваних боєприпасів, які скинули російські окупанти на мирну українську землю. Вибухотехніки поліції провели контрольований вибух крилатої ракети", - розказав голова Національної поліції Ігор Клименко.
Він зазначив, що рештки боєприпасів вилучають як докази злочинів РФ проти України.
Рештки боєприпасів вилучаємо як докази воєнних злочинів росії проти України.
"І навіть після нашої перемоги ще довго лунатиме ехо війни. Бо хтозна, скільки нерозірваних боєприпасів заховано під землею та завалами… Але ми вистоїмо! Проженемо ворога та очистимо Україну від смертоносних подарунків "братнього" народу. Бо ми на своїй землі! Все є Україна", - запевнив Клименко.