ЗСУ ліквідували сина заступника губернатора Ненецького автономного округу РФ Дудорова

Українські військові знищили колону окупантів, внаслідок чого було ліквідовано сина заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова - Георгія Дудорова.

Про це повідомляють російські інтернет ресурси, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 23-річного Георгія Дудорова, який був заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи 137 полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.

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"Він виявився сином заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова. Цю інформацію підтвердили джерела у регіональному уряді", — йдеться у повідомленні.





