Новини • Війна

ЗСУ ліквідували сина заступника губернатора Ненецького автономного округу РФ Дудорова

40 50293
ЗСУ ліквідували сина заступника губернатора Ненецького автономного округу РФ Дудорова
Українські військові знищили колону окупантів, внаслідок чого було ліквідовано сина заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова - Георгія Дудорова.

Про це повідомляють російські інтернет ресурси, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 23-річного Георгія Дудорова, який був заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи 137 полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищують елітних спецпризначенців Росгвардії, - росЗМІ

"Він виявився сином заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова. Цю інформацію підтвердили джерела у регіональному уряді", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ ліквідували сина заступника губернатора Ненецького автономного округу РФ Дудорова 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ ЛАПАТНІ ДУДОРОВИ-БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ...
  • SergTranscarpathian
    Блін, ніколи не звертав увагу, але їхня парадка це ж калька із нацистської форми?
  • Совестно за Брата
    Родить на съедение Монстру-Пу - основная задача народонаселения.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини