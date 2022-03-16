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"АвтоВАЗ" відправляє своїх працівників у вимушену відпустку та підіймає ціни на автівки

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"АвтоВАЗ" відправляє своїх працівників у вимушену відпустку та підіймає ціни на автівки
Російський "АвтоВАЗ" наполягає на тому, аби його працівники йшли у відпустку з 4 по 24 квітня. Усе це на фоні "кризи в постачанні електронних компонентів".

Інформація про це з'явилась на сайті Інтерфакс з посиланням на заяву компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Корпоративна відпустка компанії була запланована на період з 25 липня по 14 серпня, але її вирішили перенести "у зв'язку з кризою постачання електронних компонентів". АвтоВАЗ випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі майданчики компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську.

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 Відомо, що з 16 березня виробник вдруге за місяць підвищив ціни на автомобілі Lada - спочатку на 15,4 %, тепер ще на 8 % у середньому.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ТІЛКИ ТОЙ ХТО НЕСПОВНА РОЗУМУ КУПУЄ ТАКЕ ЛАЙНО...
  • Ki.m.
    Пересажуйтеся на брички,кацапи!
  • Перехватчик
    Иосиф Пиночет


    @Jose_Pinoche

    ·
    8 ч



    Русские полководцы - трупоукладчики.
    Вчерашний штурм Авдеевки через полностью простреливаемую и заминированную промзону это полностью подтвердил. Если ложить по одному танковому батальону в день, то весь 1 АК закончится примерно через неделю.
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