Лавров про війну РФ в України: Акуратна спецоперація, ми точково прицілюємося по військовій інфраструктурі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу, 16 березня, назвав війну РФ проти України спеціальною операцією, яка "проводиться дуже акуратною".

Про це Лавров повідомив в інтерв'ю РБК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на vm.ru.

Коли ми поцікавилися (у діяча ЄС. — Ред.): "Чому ж ви так істерите з приводу того, що робиться нашими військовими в рамках дуже акуратної спеціальної військової операції, коли ми точково прицілюємося по військовій інфраструктурі ? Чому ви промовчали, коли просто по центру Донецька "Точка-У" вистрілила касетними боєприпасами 14 березня?", <...> він на це сказав: "Ми почули вашу версію події", - цитує Лавров розмову з неназваним діячем ЄС.

Слід зауважити, що лицемірство Лаврова переходить усі межі, адже в Україні від обстрілів військ РФ зруйновано безліч житлових будинків. Лише в Харкові таких понад 600! Від смертоносних російських снарядів, ракет на бомб гинуть мирні українці. Тільки дітей вже загинуло понад сотню! А Лавров цинічно називає це "акуратною операцією з точковим приціленням по військовій інфраструктурі.

Крім того, як повідомлялось, засновник Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левієв заявив, що атака на Донецьк з використанням ракети "Точка-У", вірогідніше за все провокація, здійснена російськими окупантами.

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