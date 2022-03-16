Окупанти від початку вторгнення пошкодили 117 лікарень, 7 відновленню не підлягає, - МОЗ
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Російські окупанти під час воєнних дій проти України пошкодили 117 лікарень, 7 відновленню не підлягає. Також було обстріляно 43 машини екстреної медичної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що було обстріляно 43 машини екстреної медичної допомоги. Проте система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців.
Також у МОЗ повідомили, що налагоджено взаємодію на українських фармацевтичних заводах. До роботи в закладах охорони здоров’я залучено 103 іноземних медиків.
"П’ятий конвой із хворими українськими дітьми (109 осіб) вирушив під надійним українсько-польським медико-поліцейсько-прикордонним супроводом", - додали у відомстві.