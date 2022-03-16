Дві третини російських ракет в Україні потрапляють у цивільні об’єкти, - Арестович

Дві третини ракет російських загарбників, які уражають об’єкти на території України, потрапляють у цивільні будівлі.

Минулої доби ворог запускав ракети зі стратегічних літаків й "Іскандери", розповів позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повітряні сили (України. – Ред.) збили щонайменше три літаки, один вертоліт і декілька крилатих ракет. Противник у відповідь завдавав ударів ракетами зі стратегічних літаків і балістичними ракетами типу "Іскандер" по об’єктах на території України, втрати уточнюються. Уражені цивільні об’єкти, що стало, на жаль, візитною карткою "другої армії світу" – армії Російської Федерації, яка на своїх пропагандистських каналах розповідає, що вона виключно ювелірно працює, а насправді дві третини ракет потрапляє у цивільні об’єкти. І, мабуть, це робиться свідомо", - зазначив він.

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Водночас радник керівника ОП запевнив, що воєнно-політичне керівництво України і керівництво силами оборони зберігають контроль над ситуацією.

"Наші війська на деяких (позиціях. - Ред.) провели за вчора невеличкі тактичні контрнаступи, які покращили ситуацію в конкретних районах оборони. Також наші війська завдавали потужні ракетно-артилерійські та авіаційні удари по угрупованнях противника, не менше семи таких ударів було нанесено протягом доби", - розповів Арестович.