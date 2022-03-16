Агресія РФ проти України змінила всю систему євроатлантичної безпеки, - Столтенберг

Неспровокована та невиправдана війна, яку Росія розпочала проти України, змінила все євроатлантичне середовище з безпеки, і матиме довгострокові наслідки для політики Альянсу у сфері стримування й оборони.

Про це сьогодні у Брюсселі під час заяви для преси перед початком надзвичайної зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час нашої надзвичайної зустрічі міністрів оброни сьогодні ми говоритимемо про брудне вторгнення Росії в Україну. Це є руйнівним лихом для людей в Україні, і це також змінює наше безпекове середовище, матиме довгострокові наслідки для нашої безпеки, для всіх союзників по НАТО", - сказав Єнс Столтенберг.

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Він нагадав, що НАТО дало швидку та об’єднану відповідь на ці події. Союзники застосували важкі санкції проти Росії, надали та продовжують надавати суттєву допомогу Україні, як у військовому вимірі, так і фінансову й гуманітарну.

Водночас, НАТО здійснило заходи з посилення власної колективної оборони. За словами Столтенберга, сотні тисяч військовослужбовців НАТО знаходяться у підвищеній готовності. Сто тисяч американських військ вже знаходяться у Європі, 40 тисяч – під прямим командуванням НАТО, переважно, у східній частині Альянсу. Ці сили підтримуються військово-морськими та повітряними спроможностями.

"США відіграють ключову роль у цих зусиллях із посилення колективної оборони. Більше американських військ у Європі – це потужний сигнал трансатлантичної єдності", - наголосив Генеральний секретар НАТО.

Він повідомив, що сьогодні міністри НАТО не лише розглянуть наслідки російського вторгнення в Україну, але також проведуть оцінку її довгострокових наслідків та шляхи довгострокової адоптації Альянсу, подальшого зміцнення його політики стримування й оборони.

"Ми маємо усунути будь-який простір для хибних прорахунків або непорозумінь у Москві щодо нашої готовності оборонити та захистити всіх союзників", - додав Єнс Столтенберг.

Він ще раз заявив про те, що НАТО має відповідальність, щоб ця криза не вийшла за межі України, і збільшення військової присутності на східному фланзі НАТО має на меті запобігання подальшій ескалації війни.

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У свою чергу, міністр оборони США Ллойд Остін, який вийшов до преси разом із Столтенбергом, зауважив, що американська сторона була здатною у цій ситуації прийняти ряд важливих та продуманих рішень.

"Наша (американська. – Ред.) присутність посилає світу сигнал, що ми залишаємося єдиними у нашій підтримці України, що ми засуджуємо російське неспровоковане та нічім не виправдане вторгнення в Україну. Україна має законну та суверенну владу, і ми підтримуємо її здатність оборонити себе, і ми будемо продовжувати цю підтримку", - наголосив американський урядовець.

Він зауважив, що союзники по НАТО є твердими у дотриманні Статті 5 Вашингтонського договору щодо колективної безпеки, і будуть виконувати свої зобов’язання.