Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"
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Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня".
Про це розповіли на самому телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" зламали ворожі хакери і транслюють повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"
ЦЕ ФЕЙК! ФЕЙК!
Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Ніхто здаватися не збирається. Тим більше, в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з українською армією!" - йдеться у повідомленні.