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Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"

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Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"
Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня".

Про це розповіли на самому телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" зламали ворожі хакери і транслюють повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"

Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу Україна 24 і сайт Сегодня та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито капітуляцію 01Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу Україна 24 і сайт Сегодня та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито капітуляцію 01Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу Україна 24 і сайт Сегодня та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито капітуляцію 01ЦЕ ФЕЙК! ФЕЙК!

Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Ніхто здаватися не збирається. Тим більше, в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з українською армією!" - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Віктор Басенко
    Украинцы никогда не сдадутся. Нам отступать некуда, так как тут наш дом. Ясное дело, что капитуляция зеленского это фейк)))
  • Ksenia VB
    Зеленський може хоч 10 разів здатись.
    Але всі ми президенти...кожний з нас. Пам'ятаємо ж ?
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