Вже другий за добу. Над Черніговом збили ще один ворожий Су, - ОК "Північ"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".
"Оборонці Чернігова збили ще один Су-34! Зранку окупаційні війська росіян знову спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації та артилерії, але спроби знову були марними і Збройні Сили України відбили всі атаки. Було збито ще один ворожий літак! Су-34 бомбив місто, але фахівці ППО одного з підрозділів ОК "Північ" влучно згорнули його "роботу". Пілоти десантувались, тривають пошуки", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що це другий літак, який збито сьогодні над Черніговом.
"Силами протиповітряної оборони бригади 16 березня було знищено два ворожих літаки типу Су. Перший кремлівський бомбардувальник пішов в утиль вночі, але окупанти не заспокоїлися та продовжили атаку Чернігівщини вдень, на що отримали відповідь на ураження. Ми тримаємо небо!", - йдеться у повідомленні 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.