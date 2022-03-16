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У Харкові затримали диверсантку, яка передавала інформацію про розташування ЗСУ

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У Харкові затримали диверсантку, яка передавала інформацію про розташування ЗСУ
У Харківській області затримали жінку, яка передавала інформації про розташування Збройних сил України в регіоні. Їй повідомили про підозру у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури України.

За даними слідства, диверсантка в період з 25 лютого по 9 березня за допомогою месенджера передавала представнику Росії відомості про розташування військової техніки, особовий склад ЗСУ, а також про їхнє переміщення Харковом.

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Водночас вона усвідомлювала, що дані будуть використовуватися окупантами для подальших бомбардувань міста.

У порядку ст.615 КПК України їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Топ коментарі

  • Leshek
    Арестантки СИЗО Харькова , поддержите почин мужчин-сидельцев которые помогли повеситься двум мародерам!
  • Sergii Ischenko 87a6fab1
    ..на перегній !!!!
  • Smert Moskaljam
    надеюсь, в СИЗО есть джентльмены, которые помогут даме совершить квантовый скачок к Кобзону с помощью мыла, веревки и табуретика.
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