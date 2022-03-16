Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим РФ. Ми вдома і захищаємо Україну, - Зеленський. ВIДЕО
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Ми вдома і захищаємо Україну. Президент не пропонував українським воїнам скласти зброю. Це провокація.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо дитячої провокації, що я нібито пропонував скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації. І повертатися додому. А ми вже дома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей", - зазначив глава держави.
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