Новини • Війна

Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим РФ. Ми вдома і захищаємо Україну, - Зеленський. ВIДЕО

15 88839
Ми вдома і захищаємо Україну. Президент не пропонував українським воїнам скласти зброю. Це провокація.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ. 

"Щодо дитячої провокації, що я нібито пропонував скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації. І повертатися додому. А ми вже дома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей", - зазначив глава держави.

Також читайте: Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Иванофф
    Я в Киеве. Сплю по 3-4 часа. Глаза слипаются, решил новости почитать. Реально задрало ваше нытье насчет Зеленского. Подвязывай и держим строй с тем, что есть. Политические битвы предлагаю отложить до последнего оккупанта.
  • Sophia-Maria Duglass
    А ООН по поводу расстрела детей и изнасилования женщин на захваченных территориях КОГДА соберёте ?

    ГНАТЬ РАШУ ИЗ ООН
  • Сергей Иванофф
    Судя по твоей реакции на него, то святой.
    Ты все успокоиться не можешь, что он стал президентом Украины. И для тебя это смотрю большее горе, чем война в которой гибнут люди.
    Умные зарывают топор внутренней войны, а мелкие продолжат работать на раскол.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини