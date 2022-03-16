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"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з авіаполку

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"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з авіаполку
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) c. Сеща Брянської області, що беруть участь у скоєнні воєнних злочинів проти народу України.

Про це інформують у Facebook Головного управління розвідки МО України, повідомляє Цензор.НЕТ.

З іменами 416 російських окупантів авіаційного полку, які нещадно атакують українські міста та села з неба, ви можете ознайомитись за посиланням.

"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця! Надсилаємо до вас спеціалістів з даної справи, очікуйте, вони вас підрихтують", - впевнено говорять українські розвідники.

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Топ коментарі

  • Gyro
    Час відправляти РДГ на територію кацапстану... Й там враховувати позитивний досвід бійців ОУН, які використовували форму НКВС... Системна вада всіх тоталітарних країн - там своїх "силовиків" бояться до усрачки..
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПОТРІБНО ЛАПАТНИМ ПЄТУХАМ ПОВИСМИКУВАТИ ВСЕ ПІР'Я...
  • игорь гололобов
    Наконец додумались! 5 летунов публично уничтожить на территории Парашки,остальные 411 забудут как штурвал называется!
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