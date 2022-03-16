Щоранку о 9 годині на всій території України загальнонаціональна хвилина мовчання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання у пам'ять про тих, хто загинув внаслідок війни Росії проти України.