Щоранку о 9 годині на всій території України загальнонаціональна хвилина мовчання, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання у пам'ять про тих, хто загинув внаслідок війни Росії проти України.
Про це Зеленський заявив сьогодні у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоранку о 9 годині на всій території України буде загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам’яті усіх військових, цивільних та дітей, які загинули у нашій вітчизняній війні", - зазначив Зеленський.