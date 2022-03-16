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Щоранку о 9 годині на всій території України загальнонаціональна хвилина мовчання, - Зеленський

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Щоранку о 9 годині на всій території України загальнонаціональна хвилина мовчання, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання у пам'ять про тих, хто загинув внаслідок війни Росії проти України.

Про це Зеленський заявив сьогодні у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоранку о 9 годині на всій території України буде загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам’яті усіх військових, цивільних та дітей, які загинули у нашій вітчизняній війні", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим РФ. Ми вдома і захищаємо Україну, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    День єдності - 2??? Краще дерьмака прибери і арешту!
  • jklpqrs
    Может быть не надо, уже после? Что за глупость наряду с днем единения, когда на границе были 200тыс. орков? Единению - да, оружию - нет. А потом отгребаем. Что за страсть к глупостям?
  • Sinopticos
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