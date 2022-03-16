Окупанти зігнали понад 400 людей в Маріупольську лікарню та використовують її як вогневу позицію. РФ перетворилася на відвертого терориста, - Зеленський
Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі окупанти захопили лікарню. Обласну лікарню інтенсивного лікування. Вона й без того вже пошкоджена російськими бомбами. Пацієнти та лікарі - в полоні. Всередину нагнали ще жителів сусідніх будинків. Понад 400 людей у заручниках! І окупанти використовують лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто", - заявив Зеленський у відеозверненні в середу.
За словами президента, "цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення Басаєвим лікарні в Будьонновську".
"Хоча... Відрізняється. Зараз іще підступніше... Російська держава перетворилася на відвертого терориста. І їй не соромно. Але вона відповідатиме", - сказав він.