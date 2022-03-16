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Окупанти зігнали понад 400 людей в Маріупольську лікарню та використовують її як вогневу позицію. РФ перетворилася на відвертого терориста, - Зеленський

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Окупанти зігнали понад 400 людей в Маріупольську лікарню та використовують її як вогневу позицію. РФ перетворилася на відвертого терориста, - Зеленський
Російські окупанти захопили лікарню у Маріуполі та використовують її як вогневу позицію.

Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі окупанти захопили лікарню. Обласну лікарню інтенсивного лікування. Вона й без того вже пошкоджена російськими бомбами. Пацієнти та лікарі - в полоні. Всередину нагнали ще жителів сусідніх будинків. Понад 400 людей у заручниках! І окупанти використовують лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто", - заявив Зеленський у відеозверненні в середу.

За словами президента, "цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення Басаєвим лікарні в Будьонновську".

"Хоча... Відрізняється. Зараз іще підступніше... Російська держава перетворилася на відвертого терориста. І їй не соромно. Але вона відповідатиме", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти продовжують тримати у заручниках лікарів та пацієнтів у маріупольській лікарні, - голова Донецької ОВА Павло Кириленко

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Топ коментарі

  • шурец
    и ты хочешь с ними подписать мирный договор, я правильно понял????????????
  • user1 user1
    не мирный договор. а договор о капитуляции
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВПЄРЄДІ БУДУТ СТАЯТЬ ЖЄНЩІНИ І ДЄТІ А ЗА НІМІ МИ,НЄ ВПЄРЄДІ А СЗАДІ і ПУСТЬ ПАПРОБУЮТ СТРЄЛЯТЬ В ЖЄНЩІН І ДЄТЄЙ-ЦЕ СЛОВА ГОЛОВНОГО ТЕРОРИСТА пУТІНА...
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