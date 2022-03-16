Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з ЛНР, ДНР і спалюють тіла росіян, - українська розвідка

Родинам загиблих росіян обіцяють по 12 мільйонів рублів, а представникам ОРДЛО - лише дозвіл на поховання.