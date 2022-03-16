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Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з ЛНР, ДНР і спалюють тіла росіян, - українська розвідка

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Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з ЛНР, ДНР і спалюють тіла росіян, - українська розвідка
Родинам загиблих росіян обіцяють по 12 мільйонів рублів, а представникам ОРДЛО - лише дозвіл на поховання.

Інфоормацію про ставлення до загиблих агресорів надають у Головному управлінні розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ

Так відомо про наступні факти:

  • В тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів окупованих територій в магазині "Копійка". Видачею тіл займається так звана "поліція" російської окупаційної армії. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули – немає.
  • Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з "ЛНР" і "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім "поліція" окупантів не зважає на ці настрої.

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  • На тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується примусовий набір до складу 1 Армійського корпусу окупантів. Переважна частина "новобранців" відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів. Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед "новобранців" сягають 70-80%.
  • Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих "новобранців" і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома.
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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Що бажали, то отримали
    Вата..гумус..перегній.
    .
    Слава нації
    Смерть москалям
  • olele
    Chemodanov @chemodanov_di

    42 мин



    Нарешті 9 травня на акцію "Бєссмєртний полк" ординець понесе на паличці свіжозагинуту молодьож.
    Деды ревновали.
  • Ла-ла-ла-ла
    Кацапам тоже нічо не виплатять, не переживайте, дамбасянє))
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