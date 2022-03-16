"Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу": "Азов" закликав українців вийти на вулиці з меседжем "Маріуполь - це Україна!". ВIДЕО

Українців закликають зробити блокаду та оборону Маріуполя темою №1 у світі.

Про це йдеться у зверненні від заступника командира полку "АЗОВ" капітана Святослава Паламара, друга Калини з блокадного міста Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

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"21 день триває героїчна оборона Маріуполя. Я закликаю всіх, кому небайдужа доля Маріуполя, тих, хто виїхав з міста, чиї близькі і друзі залишилися тут, хто народився в цій приморській фортеці і хто знав Маріуполь до його знищення російською ордою, в якому б місті ви не знаходилися виходьте на вулиці з меседжем - "Маріуполь - це Україна!". Виходьте поодинці, кличте знайомих, робіть плакати, звертайтесь до журналістів, зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу, щоб його не поховали під руїнами та не змирилися з його знищенням", - закликав він.

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