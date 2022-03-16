Понад 30 млн доларів зібрали небайдужі люди в Чехії на закупівлю зброї для України

У рамках запущеної урядом Чехії кампанії збору коштів на допомогу Україні зброєю зібрали вже понад 30 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN, цитуючи заяву міністерства оборони Чехії.

З часу появи ініціативи пожертви внесли понад 100 тисяч осіб. Кампанію координує уряд Чехії, гроші надходять до посольства України у Празі.

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Кошти спрямовуються на необхідну Україні зброю та обладнання військового призначення - для Збройних сил і територіальної оборони.

Нагадаємо, посольство України в Празі та Міністерство оборони Чеської Республіки, оборонна і безпекова промисловість країни та інші державні установи запустили унікальну систему негайної закупівлі та доставки військової техніки в Україну.

Лише за перші п’ять днів у країні зібрали близько $19,5 млн, більшу частину одразу використали на закупівлю необхідного озброєння.