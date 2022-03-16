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Зеленський про вторгнення РФ до України: Усе це зло народилося з окупації Криму

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Зеленський про вторгнення РФ до України: Усе це зло народилося з окупації Криму
Вісім років тому цього дня російська держава організувала фейковий "референдум" на території Криму. Пізніше це було використано для захоплення нашої території.

Про це заявив сьогодні у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було незаконно. Це було руйнуванням усієї архітектури безпеки у Європі, яку створили після Другої світової війни. Але Росія пішла на це", - нагадав глава держави.

"Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз, який ви чините зараз... Якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як повинен реагувати зараз і реагує...Впевнений, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі. Усе це зло народилося з окупації Криму. З нашої слабкості, брутальних дій Росії, за які вона мала відчути покарання ще у 2014 році", - впевнений Зеленський. 

Він висловив впевненість, що зараз ми набагато міцніші, ми об’єднані. Зараз ми – великий народ, нація.

"Але... Ми не маємо машини часу і ми не можемо повернутися в ту мить, коли все вирішувалось. Ми можемо й повинні боротися сьогодні, зараз. Можемо й повинні захистити нашу державу, наше українське життя. Можемо й повинні вести переговори про справедливий, але чесний мир для України. Про справжні гарантії безпеки, які працюватимуть", - додав він.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Лучше пусть расскажет как строил три года эти сраные дороги, вместо того чтобы увеличивать армию и вооружения.
  • Serhii 3ed11e2e
    Частина цього зла народилася в 2019 році,коли тебе обрали на посаду.Останні твої дії перед війною які?
    Засудити Порошенко і Є-бабусі.....
  • Super Gut
    Майже 4 місяці наші західні партнери попереджали, що рашисти готуються до наступу на Україну. І весь цей час, опудало з банкової робило вигляд, що нічого не відбувається. Він і довіряв тільки своєму оточенню, яке складається повністю із рашистських колаборантів: дєрьмака, демченко, татарова, лєвченко, і робив те, що потрібно рашистам - ніхера не робив для мобілізації армії і суспільства до вторгнення. Однак своїх батьків, лєнку і дітей він завчасно вивіз із країни...
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