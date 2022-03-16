Зеленський про вторгнення РФ до України: Усе це зло народилося з окупації Криму

Вісім років тому цього дня російська держава організувала фейковий "референдум" на території Криму. Пізніше це було використано для захоплення нашої території.

Про це заявив сьогодні у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було незаконно. Це було руйнуванням усієї архітектури безпеки у Європі, яку створили після Другої світової війни. Але Росія пішла на це", - нагадав глава держави.

"Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз, який ви чините зараз... Якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як повинен реагувати зараз і реагує...Впевнений, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі. Усе це зло народилося з окупації Криму. З нашої слабкості, брутальних дій Росії, за які вона мала відчути покарання ще у 2014 році", - впевнений Зеленський.

Він висловив впевненість, що зараз ми набагато міцніші, ми об’єднані. Зараз ми – великий народ, нація.

"Але... Ми не маємо машини часу і ми не можемо повернутися в ту мить, коли все вирішувалось. Ми можемо й повинні боротися сьогодні, зараз. Можемо й повинні захистити нашу державу, наше українське життя. Можемо й повинні вести переговори про справедливий, але чесний мир для України. Про справжні гарантії безпеки, які працюватимуть", - додав він.

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