Харків тримає оборону: окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руськими Тишками, - голова ОВА Синєгубов
"Харків тримає оборону! Збройні Сили України не відступлять ні на метр! За добу російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руськими Тишками", - заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За його даними, упродовж останньої доби російські війська нанесли більше 50 ударів по районах Харкова. Вночі був ракетний удар в один із майданів міста. Загалом з початку активних бойових дій ворог використав касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети та "Іскандер".
За добу ОВА розповсюдила 17 вагонів та 2 фури продуктів харчування, одягу та медикаментів.
"Розраховуємо на відкриття "зеленого коридору" із Ізюма. Місто зруйноване, єдиний вихід - це евакуація людей! Сьогодні "коридор" росія не погодила. Робимо все, щоб провести евакуацію завтра", - заявив також Синєгубов.