Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха та заявив, що держави і міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників.