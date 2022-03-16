Окупанти відпустили із полону викрадених напередодні працівників і волонтерів Бучанської міськради

Російські окупанти викрали 6 людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради. Серед полонених були співробітники міськради й волонтери. Сьогодні, 16 березня, стало відомо, що їх усіх відпустили.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Telegram Бучанської міської ради.

Повідомлялося, що росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.

Наразі співробітників і волонтерів, яких російські війська взяли в полон, відпустили. Вони повернулися до своїх родин.

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"Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі й здорові, їх відпустили, й вони повернулись до своїх рідних. У них забрали сім-картки, тому вони зараз не на зв‘язку", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, окупанти влаштували погром у міськраді Бучі та захопили заручників.