Українські захисники дедалі частіше переходять до контратак, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ситуація залишається непростою, але українські захисники дедалі частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.

"Закінчується третій тиждень героїчної оборони проти повномасштабного російського вторгнення. Ситуація залишається непростою. Особливо – на півдні та сході. Але наші захисники і захисниці все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини і Миколаївщини до Луганщини. Палаючі гелікоптери ворога у Чорнобаївці на Херсонщині – це унаочнення того, що зараз відбувається з військами окупантів", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що ворог продовжує чинити воєнні злочини проти мирних громадян.

Зокрема, за 20 днів підтверджено загибель 103 українських дітей, яких вбили російські загарбники.

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Крім того, росіяни знищили та пошкодили понад 400 навчальних закладів та понад 100 українських лікарень, тисячі житлових будинків.

Очільник Міноборони заявив, що Україна помститься за кожного громадянина, а усі злочинці будуть покарані.

"Кілька російських генералів вже знищено. Час проб’є і для інших. Ми зробимо усе для цього", - додав він.

За словами міністра, наразі вільний світ – україноцентричний та надає Україні допомогу.

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"Ми домовилися не повідомляти про конкретні результати. Хочу лише сказати – позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог - на фронті від наших військових", - уточнив він.

Водночас Резніков звернувся до українців, наголосивши, що український народ щодня демонструє нездоланну волю до перемоги. "Це час справжніх героїв. Попереду ще багато випробувань. Ворог завдасть нам болю, зруйнує частину того, що ми любимо. Але кожного дня ми робимо крок, щоб знищити цього ворога і жити вільно. Як мріяли багато поколінь українців. Які боролися за це. Сьогодні час випробувань для наших поколінь. І ми їх проходимо дуже гідно", - зауважив він.