Посли ЄС відкрили шлях для виділення Україні ще €420 млн допомоги

Рада постійних представників країн ЄС на рівні послів ухвалила переговорний мандат, який дозволить виділити допомогу для України на загальну суму 420 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

"Посли ЄС сьогодні погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо укладення додатків до фонду внутрішніх справ на 2014-2020 роки та фондів на притулок, міграцію та інтеграцію на 2021-2027 роки. Ці додатки, які розглядатимуться за прискореною процедурою, нададуть додаткові ресурси для прийняття людей, котрі рятуються від війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Представлена пропозиція дозволить продовжити на один рік виконавчий період бюджету на внутрішні справи періоду 2014-2020 років та розблокувати невитрачені фонди на забезпечення притулку й міграції, що були призначені для інших цілей. Це дозволить країнам-членам терміново використати ці фонди для потреб, пов’язаних із потоком людей, котрі рятуються від війни. Як очікується, загальна сума таких невикористаних фондів - 420 млн євро.

Також надається можливість для країн-членів, державних установ та приватних донорів робити додаткові фінансові внески в рамках фондів, розрахованих на період 2021-2027 років, як прибутку із зовнішнім призначенням. Це дозволить здійснювати фінансування дій країн-членів, спрямованих на забезпечення притулку та міграції під час кризи, включаючи ситуацію, що виникла після російського вторгнення в Україну.

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