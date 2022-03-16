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Мера Мелітополя Федорова обміняли на дев'ятьох російських строковиків, - ОП

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Мера Мелітополя Федорова обміняли на дев'ятьох російських строковиків, - ОП
Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця глави ОП Дарина Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону. Одразу після звільнення він поговорив телефоном з президентом. ... Більше п'яти днів викрадачі утримували мера, примушуючи до співпраці. Та Федоров не скорився. За нього Росія отримали 9 своїх полонених солдат 2002-2003 р.н. Це фактично діти, строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні нема. Але весь світ знову бачить, що "их там есть", - сказала вона.

Також дивіться: Зеленський поспілкувався з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Стрелок
    "Тайру" вытаскивайте! Срочно! Ей не простят орки ее работу медиком с 2014 года в районе Широкино
  • Вася Василенко 417c1c56
    хорошего мало...они теперь будут брать в плен всех подряд, чтобы вытаскивать своих пленных
  • Nature of Ukraine
    Тепер росіяни будуть ловити цивільних і міняти їх на своїх військових. Ось прецедент
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