Мера Мелітополя Федорова обміняли на дев'ятьох російських строковиків, - ОП

Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця глави ОП Дарина Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону. Одразу після звільнення він поговорив телефоном з президентом. ... Більше п'яти днів викрадачі утримували мера, примушуючи до співпраці. Та Федоров не скорився. За нього Росія отримали 9 своїх полонених солдат 2002-2003 р.н. Це фактично діти, строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні нема. Але весь світ знову бачить, що "их там есть", - сказала вона.

Також дивіться: Зеленський поспілкувався з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів. ВIДЕО