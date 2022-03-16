Резніков звернувся до громадян РФ: "Жоден українець більше не повірить вам на слово"

"Якщо хочете пом'якшити свою провину, потрібне діяльне каяття".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр оборони повідомив у Facebook.

У своєму пості Резніков звернувся до тих громадян Росії, особливо – до публічних осіб, які раптово "прозріли":

"Вам не хочеться асоціюватися з людожерським режимом, який вас влаштовував, але зараз зірвався з ланцюга. Розумію. Проте сьогодні рівно 8 років з моменту військового злочину – імітації "референдуму", який Кремль учинив у Криму. Війна триває не 20 днів. А понад 8 років. Ви могли про це забути, але ми все пам'ятаємо".

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Міністр оборони наголосив, що "жоден українець більше не повірить вам на слово. Ніколи. Ніхто не повірить, що ви "не знали" або що вас обдурили. Ніхто. "Прозріння" недостатньо. Якщо хочете пом'якшити свою провину, потрібне діяльне каяття. Так говорить закон. Дійте".

Глава Міноборони заявив, що активний опір військовій авантюрі, і не постами з турецького або ізраїльського готелю, а на вулицях російських міст – спосіб змінити своє місце в списку військових злочинців.

"Не імітуйте. Дійте", - ще раз закликав Резніков.

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