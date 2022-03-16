Qualcomm зупинила продажі своїх продуктів російським компаніям, - Федоров

Американська компанія Qualcomm зупинила продажі своїх продуктів російським компаніям/

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Компанія Qualcomm зупинила продажі своїх продуктів російським компаніям, а також зробила пожертвування на підтримку українців.



Подякував керівництву компанії та попросив надіслати супутникові телефони Qualcomm для наших рятувальників. Чекатимемо на фідбек!" - йдеться в повідомленні.

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