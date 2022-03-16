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США не розголошуватимуть даних щодо переговорів про постачання Україні систем ППО

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США не розголошуватимуть даних щодо переговорів про постачання Україні систем ППО
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США збережуть у таємниці консультації щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони (ППО). Крім того, не має наміру розкривати місця розташування цих озброєнь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг Псакі.

"Ми маємо намір зберігати ці переговори в секреті", - сказала Псакі, відповідаючи на питання про плани США передати Україні системи ППО.

Представниця Білого дому уточнила, що Україні насамперед планується передати озброєння, які знайомі українським військовим.

"Ми ведемо консультації з кількома партнерами", - додала вона.

Також читайте: США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, - Псакі

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Зато CNN уже насочиняла
  • Виктор Дийнега
    Что? Псаки не знала что наши бабы базарные уже все рассказали?
  • qwer asdf 19abc164
    ермаку только тоже ничего не говорите
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