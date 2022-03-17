Бундестаг ФРН провів слухання, присвячені підтримці України

Ситуація в Україні в умовах російського вторгнення стала темою півторагодинних дебатів у Бундестазі.

Як передає Цензор.НЕТ, за обговоренням у середу слідкувала кореспондентка Укрінформу.

"Мені соромно, що ми, німці зі своєю історією в Україні, не захистили українців зараз і так довго співпрацювали з агресором і допомагали йому", - заявив депутат-консерватор Міхаель Бранд. Він зазначив, що настав час бути готовими до ще суворіших санкцій, і саме Німеччина може і має зробити більший внесок у зупинення агресора. Бранд зазначив, що після війни в Югославії всім є зрозумілим, що таке військові злочини, геноцид - і це те, що коїться наразі в Україні.

Його однопартієць Йоханн Давід Вадефуль (ХДС/ХДС) додав, що Німеччина постачає Україні менше зброї, ніж Данія. Представник опозиційної партії закликав уряд ухвалити рішення про збільшення такої допомоги.

Депутат від правлячої Соціал-демократичної партії Міхаель Рот (який ще донедавна різко виступав проти надання Україні зброї) заявив, що лише добре укріплена та озброєна Україна може зупинити агресора.

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"Путін хоче всю Україну; і лише з позиції сильного Україна може пережити це та змусити його зупинитися", - заявив депутат. Він також неочікувано заявив, що підтримує надання Україні перспективи членства в ЄС. "Але ця пропозиція має бути чесною, а не символічною. Українці заслуговують на це", - заявив Рот. Він також підкреслив, що Україна краще знає, про що їй домовлятися з Москвою і не потребує "порад з Брюсселю щодо компромісів".

Александер Графф Ламбдсдорфф з Вільної демократичної партії згадав про "денацифікацію" країни, "якою так добре керує єврей". "Цю країну ніхто не зможе денацифікувати. Це демократична… вільна країна, … а Путін брехнею намагається приховати зміст "операції" від власного народу", - підкреслив депутат. Війна в Україні, зазначив він, є частиною більшої картини – холодної війни між демократією та диктатурою.

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"Зелений" політик Робін Вагенер наголосив, що якби після "референдуму" та анексії Криму були введені безпрецедентні санкції, нинішньої війни вдалося б уникнути. Він також зазначив, що німці загнали себе в енергетичну залежність від Росії. "Зараз треба ставати незалежнішими щодня. Нам дорікають, що ми фінансували військову машину РФ. Зараз, коли диктатор нападає на сусідню країну, ми не можемо дозволити Путіну отримувати вигоду від продажу нам енергоносіїв", - заявив представник екопартії. Він закликав "перестати боятися Путіна, адже страх – це його гангстерський метод, але Путін не зможе перемогти демократію та свободу".

Навіть представник Лівої партії, яка традиційно вважається симпатиком РФ, Дітмар Бартч заявив, що Путін - і тільки він - несе відповідальність за вбивства, страждання, руйнування. "Немає виправдання цій агресії. Не Україна, не НАТО спровокували цю війну, це виключно Путін, і тільки він може завершити", - сказав депутат. Він підкреслив, що Україна має залишатися суверенною і вільною, а також висловив переконання, що після завершення війни Україні має бути надано "план Маршалла".

Лише депутат від "Альтернативи для Німеччини" Матіас Мусдорф традиційно спробував "перевести стрілки" та звинуватити Захід у тому, що він, мовляв, відводив очі від того, як "українські нацисти знущаються" з Донбасу.

В обговоренні взяли участь представники федерального уряду.