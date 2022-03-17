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Після зламу на сайті МНС Росії з'явилось повідомлення про 13 тис. загиблих військових РФ

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Після зламу на сайті МНС Росії з'явилось повідомлення про 13 тис. загиблих військових РФ
Увечері в середу був зламаний офіційний сайт МНС РФ, на якому з'явився напис "В Україні за час війни загинуло понад 13 000 російських солдатів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТГ-канал NEXTA, який розмістив скріншот.

Після зламу на сайті МНС Росії зявилось повідомлення про 13 тис. загиблих військових РФ 01

"Сайт МНС було зламано. Тепер там з'явилася справді важлива інформація для росіян", - сказано в повідомленні.

За даними російських ЗМІ, не працюють сайти всіх регіональних главків міністерства.

Через якийсь час сайт було вимкнено, при спробі відкрити його з'являється напис "Приносимо вибачення, ресурс тимчасово недоступний. Ідуть технічні роботи".

Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
  • Sophia-Maria Duglass
    Нормально
    А ещё надо на кулинарных видео вставлять видео трупов оккупантов ,
    приятного аппетита , орки
  • Антип61
    Ми одобрямс такий удобрямс!
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