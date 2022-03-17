Після зламу на сайті МНС Росії з'явилось повідомлення про 13 тис. загиблих військових РФ

Увечері в середу був зламаний офіційний сайт МНС РФ, на якому з'явився напис "В Україні за час війни загинуло понад 13 000 російських солдатів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТГ-канал NEXTA, який розмістив скріншот.

"Сайт МНС було зламано. Тепер там з'явилася справді важлива інформація для росіян", - сказано в повідомленні.

За даними російських ЗМІ, не працюють сайти всіх регіональних главків міністерства.

Через якийсь час сайт було вимкнено, при спробі відкрити його з'являється напис "Приносимо вибачення, ресурс тимчасово недоступний. Ідуть технічні роботи".