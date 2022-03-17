Війська РФ не досягли прогресу під Києвом, Харковом та Миколаєвом, - Пентагон

Російські війська все ще поблизу Києва, але не "зробили жодного значного просування" до столиці з півночі, північного заходу або сходу.

Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, російські війська на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 кілометрах від центру міста.

"Суть у тому, що вони не досягли помітного прогресу на Сході", - зазначив чиновник.

Україна, як і раніше, контролює Бровари. Чернігів залишається ізольованим, але США бачать, як українці "намагаються прокласти шляхи сполучення на південь і з деяким успіхом", додали в Пентагоні.

"Очевидного прогресу в Харкові чи навколо нього" з боку російських військ не було, вважає він.

Маріуполь також залишається ізольованим російськими військами, додав чиновник.

У Миколаєві українці продовжують захищати місто. Російські війська все ще перебувають за межами міста "в основному на північний схід", приблизно за 10-15 кілометрів.

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