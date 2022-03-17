Війська РФ не досягли прогресу під Києвом, Харковом та Миколаєвом, - Пентагон
Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За його словами, російські війська на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 кілометрах від центру міста.
"Суть у тому, що вони не досягли помітного прогресу на Сході", - зазначив чиновник.
Україна, як і раніше, контролює Бровари. Чернігів залишається ізольованим, але США бачать, як українці "намагаються прокласти шляхи сполучення на південь і з деяким успіхом", додали в Пентагоні.
"Очевидного прогресу в Харкові чи навколо нього" з боку російських військ не було, вважає він.
Маріуполь також залишається ізольованим російськими військами, додав чиновник.
У Миколаєві українці продовжують захищати місто. Російські війська все ще перебувають за межами міста "в основному на північний схід", приблизно за 10-15 кілометрів.