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Обіцяю кожному, хто втратив свій дім через війну, що Україна відновить усе, - Зеленський

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Обіцяю кожному, хто втратив свій дім через війну, що Україна відновить усе, - Зеленський
Влада вже працює над програмами відновлення Україні після війни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава Україна відновить усе. Відновить самостійно", - наголосив він.

Зеленський впевнений, що українці зможуть швидко відбудувати державу, якими б не були збитки. 

"Це буде і це буде історичною відбудовою. Проектом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу, за нашу Україну", - додав президент.

Дивіться: Якщо війна РФ проти України продовжуватиметься, то мами Росії втратять більше дітей, ніж в афганській та чеченській війнах, - Зеленський. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Uzer Uzer
    Зе, ты обещал, что надо скинуть Пороха, и войны не будет.
    Ты 23февраля обещал, что войны не будет.
    Зе, твои обещания меня уже пугают.
  • Ли Ли 0a4674a8
    Цікаво знати як? На ******* виділялось мільярди, а на Збройні Сили України збір пожертвувань з простих людей?
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Похоже на дележку шкуры неубитого медведя.
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