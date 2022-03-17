Обіцяю кожному, хто втратив свій дім через війну, що Україна відновить усе, - Зеленський
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Влада вже працює над програмами відновлення Україні після війни.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава Україна відновить усе. Відновить самостійно", - наголосив він.
Зеленський впевнений, що українці зможуть швидко відбудувати державу, якими б не були збитки.
"Це буде і це буде історичною відбудовою. Проектом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу, за нашу Україну", - додав президент.