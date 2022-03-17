Диверсанти РФ можуть заїжджати до України з боку Європи із посвідченнями журналістів, - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про загрозу потрапляння диверсійних груп на українську територію.

Про це ЦПД повідомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.

Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick", - йдеться в повідомленні.

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