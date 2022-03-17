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Диверсанти РФ можуть заїжджати до України з боку Європи із посвідченнями журналістів, - Центр протидії дезінформації

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Диверсанти РФ можуть заїжджати до України з боку Європи із посвідченнями журналістів, - Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про загрозу потрапляння диверсійних груп на українську територію.

Про це ЦПД повідомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.

Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Uzer Uzer
    А.... А погранцы у нас нахера?
  • Конотопець Виталий
    По реестру или по тел. звонку наверное можно пробить истину - есть ли у них такие шт. сотрудники.
  • Mad Elephant
    А вот это уже вопрос интересный. Как здоровые лбы утекают за кордон, подмазав кого-то, как с волонтеров вымогают деньги, которые за свой счёт везут амуницию и медикаменты. Странное поведение во время войны, честно говоря. А потом кто-то кому-то грозит кулачками. Хотя бы в этом можно порядок навести, поставить адекватного кого-то, конечно, гневные ролики штамповать как-то привычнее... Только на всех это не обобщайте, вы поняли, о чем я
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