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Немає такого злочину, який би не скоїли російські військові, - Зеленський

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Немає такого злочину, який би не скоїли російські військові, - Зеленський
Для російських окупантів немає такого воєнного злочину, який би вони ще не здійснили.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Гуманітарні коридори у середу, на жаль, не працювали. Російські військові не припиняли обстріли, не гарантували безпеку. Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас.

Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський.

"Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ, забираємо у Запоріжжя. Всього за цю добу вдалося перевезти більше 6 тис. маріупольців, з них більше 2 тис. дітей. Російські військові намагалися зірвати і цей рух - вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає", - додав президент.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Uzer Uzer
    Пятый год войны.
    Зеленський зазначив, що бажання закінчити війну він розгледів в очах хазяїна Кремля - під час зустрічі в Нормандському форматі 9 грудня.
    "Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - заявив Зеленський.

    Восьмой год войны
    "Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський
  • Да-это-я
    Це про Switchblade!

    «Американцы могут задумываться, о чем хотят, - вопрос в том, а кто этими ракетами будет управлять, - сказал военный эксперт в эфире радио Sputnik. - Я сомневаюсь, что удастся достаточно быстро обучить этому украинских военнослужащих. Скорее всего, управлять ракетами будут представители американской ЧВК. Но, во-первых, эти люди подвергают себя реальному риску, потому что будут уничтожены. Во-вторых, это будет вмешательством иностранного государства, конкретно Соединенных Штатов Америки, в войну. И в-третьих, эти поставки способствуют преступным действиям киевского режима. Уже были пущены ракеты "Точка-У" по жилым кварталам Донецка»
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/16/amerikanskie-rakety-switchblade-ne-izmenyat-situaciyu-na-ukraine-ekspert

    Всралися підорашки, а поставок ще не було!
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