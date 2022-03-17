Немає такого злочину, який би не скоїли російські військові, - Зеленський

Для російських окупантів немає такого воєнного злочину, який би вони ще не здійснили.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Гуманітарні коридори у середу, на жаль, не працювали. Російські військові не припиняли обстріли, не гарантували безпеку. Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас.

Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський.

"Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ, забираємо у Запоріжжя. Всього за цю добу вдалося перевезти більше 6 тис. маріупольців, з них більше 2 тис. дітей. Російські військові намагалися зірвати і цей рух - вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає", - додав президент.

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