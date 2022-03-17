Немає такого злочину, який би не скоїли російські військові, - Зеленський
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Гуманітарні коридори у середу, на жаль, не працювали. Російські військові не припиняли обстріли, не гарантували безпеку. Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас.
Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський.
"Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ, забираємо у Запоріжжя. Всього за цю добу вдалося перевезти більше 6 тис. маріупольців, з них більше 2 тис. дітей. Російські військові намагалися зірвати і цей рух - вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає", - додав президент.