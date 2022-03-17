Росія витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тому використовує старшу й менш точну зброю, - Велика Британія

Росія імовірно витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала вдаватися до старішої та менш точної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твітері Міноборони Великої Британії

"Враховуючи затримки у досягненні своїх цілей та нездатність контролювати повітряний простір України, Росія, ймовірно, витратила набагато більше авіаційного озброєння, ніж планувалося спочатку.

Відтак Росія, ймовірно, вдається до використання старішої, менш точної зброї, яка менш ефективна у військовому плані і з більшою ймовірністю призведе до жертв серед цивільного населення", - відзначається у повідомленні.

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