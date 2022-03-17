Українські воїни знищили в Сумській області кілька САУ та Буків і потрапили у склад боєприпасів, - керівник ОВА Живицький

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про перебіг бойових дій на Сумщині 16 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Живицький відзначив: "Сьогодні відбивали в диких орків свій Охтирський район. Вночі палали дупи у тростянецьких окупантів!

Вони отримали по заслугах, наші "ювеліри" із ЗСУ повибивали їх артилерійські позиції.



Далі день продовжився боротьбою за цей напрям. У Боромлі вдалося знищити кілька САУ та БУК російських орків, також потрапили у їх склад боєприпасів.

Тож якщо ви злякалися сильних вибухів вдень - зараз можна радіти. Справа була добра.

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Кілька годин поспіль тривав бій ще в одному напрямку - за нашу Велику Писарівку. Там російські вороги сьогодні бачили пекло наяву.



Кожен орк має розуміти: він прийшов на Сумщину здохнути. Коли нога російського фашиста ступає на нашу землю - це означає його собачу смерть. Це помста за кожну крапельку крові, кожне страждання, кожне переживання наших людей. Наших дітей.



На Сумщині за планом скоро посівна. Як раз органічні добрива смажених орків стануть в нагоді. Ворожа російська мерзота, ви горітимете у пеклі!"

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