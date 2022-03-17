Нью-Йорк солідарний з усіма українцями, - мер Адамс

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс висловив підтримку та солідарність з українцями, які постраждали внаслідок агресії РФ.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я аплодую Президентові Володимиру Зеленському за його незмінну хоробрість у протистоянні невиправданому й неспровокованому нападові на Україну. У Нью-Йорку проживає найбільша українська громада в Америці, і ми солідарні з усіма постраждалими - як тут, так і за кордоном", - йдеться в повідомленні.

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