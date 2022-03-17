Графік евакуаційних потягів на 17 березня
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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 17 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, розклад розміщений на офіційному сайті Укрзалізниці
Зокрема, на 17 березня призначені такі додаткові евакуаційні рейси:
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харків – Львів;
- 14:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
- 8:00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;
- 10:30 – №903/904 Дніпро – Дрогобич.
Краматорськ:
- 13:00 – №273/274 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №275/276 Краматорськ – Львів.
Кривий Ріг:
- 11:00 – №219/220 Кривий Ріг - Ужгород.
Запоріжжя:
- 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;
- 16:05 – №225/226 Запоріжжя – Ковель;
- 18:00 – №234/233 Запоріжжя – Ужгород.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
З вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова – о1:00 та о 7:00.