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Графік евакуаційних потягів на 17 березня

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Графік евакуаційних потягів на 17 березня
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 17 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, розклад розміщений на офіційному сайті Укрзалізниці

Зокрема, на 17 березня призначені такі додаткові евакуаційні рейси:

Харків:

  • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
  • 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів;
  • 14:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

  • 8:00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;
  • 10:30 – №903/904 Дніпро – Дрогобич.

Краматорськ:

  • 13:00 – №273/274 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №275/276 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

  • 11:00 – №219/220 Кривий Ріг - Ужгород.

Запоріжжя:

  • 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;
  • 16:05 – №225/226 Запоріжжя – Ковель;
  • 18:00 – №234/233 Запоріжжя – Ужгород.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

З вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова – о1:00 та о 7:00.

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