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Мої пріоритети на переговорах - завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, - Зеленський

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Мої пріоритети на переговорах - завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, - Зеленський
Заради миру для нас делегація України говорить із делегацією Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"І я хочу, щоб мене зараз почули усі наші громадяни, громадяни України. Переговори тривають. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом", - Зеленський

Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Для Украины нам нужна Победа. Они должны сложить оружие и вернуть все наши територии включая КРЫМ . Тогда можно оставить их в живых . Все остальное мы уже проходили никто никаких гарантий нам не даст . Сейчас сложилось так что все увидели истинное лицо Странны террориста убийц детей женщин и стариков. Все нам помогают потому что мы боремся -- не просрите все за то что сейчас стоит весь Народ Украины --- ЗА ЖИЗНЬ
  • Старый Котяра e582ea69
    Що воно несе? На перемовинах мусять стояти ультимативні вимоги кацапам: повна капітуляція, контрибуції, пожиттєві виплати всім постраждал им, территоріальна цілісність і т.д.
    Окремим питанням поставити право вибору для *****: в якому СІЗО він хоче бути задушеним після комплексу цікавих процедур з співкамерниками.
  • Юрій Петрович 5104e998
    Гарантія безпеки-членство в НАТО.Все інше-фількіна грамота
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