Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи, - Денісова

Херсонська область перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова заявила в Телеграмі.

"Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі. Доправити будь-які товари з інших регіонів України не видається можливим через агресивні дії та обстріли рашистських окупантів", - наголосила вона.

Також в області є проблема із електро-, газо- та водопостачанням.

Російські військові обстрілюють мирне населення, яке виходить на протестні мітинги.

Денісова наголосила, що такі дії військ російської федерації з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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