Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи, - Денісова
Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова заявила в Телеграмі.
"Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі. Доправити будь-які товари з інших регіонів України не видається можливим через агресивні дії та обстріли рашистських окупантів", - наголосила вона.
Також в області є проблема із електро-, газо- та водопостачанням.
Російські військові обстрілюють мирне населення, яке виходить на протестні мітинги.
Денісова наголосила, що такі дії військ російської федерації з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Омбудсман закликала міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення військової агресії та свавілля росії на території України.