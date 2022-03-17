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Зеленський - росіянам: Чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда у роки Другої Світової війни?

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Зеленський - росіянам: Чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда у роки Другої Світової війни?
Україна ніколи не забуде тих, чиї життя забрали російські окупанти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"У блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну авіабомбу на Драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Будівля знищена. Кількість загиблих ще не відома. Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми, з нашим Маріуполем, з нашою Донецькою областю. Громадяни Росії! Чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда у роки Другої Світової війни?" - запитав Зеленський.

За словами президента, в Україні ніколи не забудуть тих, чиї життя забрали російські окупанти.

"Не пробачимо жодної вбитої душі. Вічна пам'ять усім жертвам цього терору. Всім жертвам війни, розв'язаної Росією", - додав президент.

Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Там нет мозгов и совести поэтому нет. Просто вчера наши доблестные ЗСУ прорядили орков по полной за что им Честь и Хвала
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    А чем россияне отличаются от фашистов?
    Да ничем.
  • Georgiy Yasinovskiy
    Хочу сказать что отличалось,в Леинграде был корридор по Ладоге для подвоза хоть каких то харчей-в Мариуполе этого нет.
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