Канада заборонила мовлення пропагандистських телеканалів RT та RT France
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Канадський регулятор CRTC заборонив мовлення в країні телеканалів RT та франкомовного RT France.
Про це повідомляє телерадіокорпорація CBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У CRTC пояснили, що обидва телеканали виключені зі списку іноземних ресурсів, яким дозволено розповсюджувати свої програми в Канаді.
На початку березня 2022 року регулятор уже попереджав, що схиляється до ухвалення такого рішення.