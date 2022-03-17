Російські диверсанти є у всіх регіонах України - Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що диверсійні груп рашистів працюють по всій Україні.

Про це він сказав в етері всеукраїнського телемарафону, повідомляє Громадське , повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходили представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди", — зазначив Монастирський.

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Він також розповів про скорочення блокпостів на автошляхах країни: із 2 тисяч їх наразі залишилися 1,5 тисячі, планується зменшити кількість до 800 штук. Головними на блокпостах будуть представники Нацполіції.

Крім того, Монастирський повідомив про затримання окупантами представників органів держвлади та активістів, які виходять на майдани міст і допомагають із розподілом гуманітарної допомоги, що надходить мирним громадянам із неокупованої території України.