Новини

Російські диверсанти є у всіх регіонах України - Монастирський

14 91753
Російські диверсанти є у всіх регіонах України - Монастирський
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що диверсійні груп рашистів працюють по всій Україні.

Про це він сказав в етері всеукраїнського телемарафону, повідомляє Громадське  , повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходили представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди", — зазначив Монастирський.

Читайте також: Внаслідок падіння залишків збитої ракети руйнування у багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. 1 особа загинула, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він також розповів про скорочення блокпостів на автошляхах країни: із 2 тисяч їх наразі залишилися 1,5 тисячі, планується зменшити кількість до 800 штук. Головними на блокпостах будуть представники Нацполіції.

Крім того, Монастирський повідомив про затримання окупантами представників органів держвлади та активістів, які виходять на майдани міст і допомагають із розподілом гуманітарної допомоги, що надходить мирним громадянам із неокупованої території України.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    На Харківщині у Вовчанському районі цього ранку висадились 120 російських десантників,70 одразу померли,решта втекли до бєлгорода
  • Ksenia VB
    від гостомельского штаму коронавірусу
  • Палєо Мустьє
    То потрусіть добре церкви масквабадського сатанату.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини