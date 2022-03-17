Повернути РФ до дипломатії можна тільки збільшенням тиску: потрібно посилювати санкції та постачати озброєння Україні, - прем’єр Чехії Фіала

Українці відважно воюють не лише за свою Батьківщину, а й за свободу та незалежність всієї Європи, тож Захід має всіляко підтримувати їх та змусити Росію повернутися до дипломатії.

Про це заявив прем’єр Чеської Республіки Петр Фіала після повернення з Києва, де побував разом із польським та словенським колегами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо усвідомлювати, що українці боряться не лише за себе, а й за нас. Тому ми маємо підтримати їх. Українці потребують не запевнень, що ми стоїмо на їхньому боці, вони потребують реальних справ", - сказав Фіала.

Політик підкреслив: "головне, що може зупинити агресора, це - хоробрість українців".

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Візит у Київ, навколо якого точаться бої, мав не лише символічний сенс (показати, що європейці розуміють, що українці для них роблять), а й цілком конкретні результати. Зокрема, за словами Фіали, під час зустрічей із Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем обговорювалися питання санкцій, гуманітарної та військової допомоги, можливості дипломатичних кроків для вирішення ситуації.

Україна наразі потребує насамперед поставок озброєнь. Чехія, підкреслив її прем'єр, надає таку допомогу як і низка інших країн. Але треба, щоб такі поставки надходили з якомога більшої кількості країн, були більшими та швидшими. Перш за все йдеться про протитанкову та протиповітряну зброю. За допомогою достатньої кількості засобів ППО українці зможуть самі створити "безпольотну зону", чого наразі не може їй забезпечити НАТО.

Говорячи про санкції, Фіала зазначив, що вони можуть бути ще посилені та функціонувати ще ефективніше. Але й зараз вони є більш дієвими, ніж очікував Путін.

"Путін має бути здивований героїчною боротьбою українців за свою землю і єдністю ЄС і НАТО. Отже, треба продовжувати підтримувати українців у їхній боротьбі, посилювати санкції та збільшувати тиск", - резюмував очільник чеського уряду. За такої стратегії "буде шанс, що дійдемо до мирного дипломатичного рішення, але це вдасться виключно, коли Росія буде бачити, що такі кроки є неприйнятними; це має змусити замислитися також інших агресорів", - додав Фіала.

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Він також підкреслив, що за столом переговорів буде сидіти Україна та саме вона буде вирішувати, що є для неї кращим.

Петр Фіала також торкнувся питання членства України в ЄС. Чехія разом з низкою інших країн хоче пришвидшити вступ України до ЄС в цій нестандартній ситуації. Процес може тривати роками, але українці показали, що воюють за європейські цінності.

"Тому ми будемо тиснути на інші країни, щоб вони відкрили двері ЄС якнайшвидше", - заявив глав уряду ЧР.