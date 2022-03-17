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Ситуація у Маріуполі катастрофічна, - радник глави МВС Денисенко

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Ситуація у Маріуполі катастрофічна, - радник глави МВС Денисенко
Ситуація у Маріуполі наразі є катастрофічною та неймовірно складною.

Про це поінформував у ефірі українських телеканалів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація там катастрофічна, ситуація там жахлива. Поки що ми не маємо якоїсь такої більш-менш стабільної інформації (про Маріуполь. – Ред.), про яку можна було б наразі оповіщати на всю країну. На жаль, ситуація там неймовірно складна", - заявив він.

Він також нагадав, що у місті Мерефа, яке знаходиться під Харковом, був удар рф по школі, там сталося загорання, і наразі там працюють українські рятувальники.

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Топ коментарі

  • Ololosh Ololoshko
    Когда такое читаю, во мне просыпается диванный генерал.

    Та похер уже на Киев, хоть я и в Киеве. Мы их с окон постреляем. Они не могут его блокировать или "ровнять с землей".

    Все кидайте на освобождение Мариуполя!
  • Шилінг Іванович
    Пора вже зачищати ту всю окупаційну ватну гидоту що біля Маріуполя вшивається
  • Hanka Panyanka
    они так не делали, гитлеровцы воевали в ссср с армией ссср, рашисты у нас не воюют с армией, они уничтожают мирное население и стирают в пыль наши города, это геноцид
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