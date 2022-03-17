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Вторгнення РФ в Україну застопорилося по всіх фронтах, - розвідка Британії

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Вторгнення РФ в Україну застопорилося по всіх фронтах, - розвідка Британії
Українські війська дають ворогові стійку й добре скоординовану відсчіч. Наступ російських військ застопорився.

Про це повідомляє з посиланнями на данні розвідки міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Російське вторгнення до України значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Російські сили в останні дні зробили мінімальний прогрес на землі, на воді та в повітрі. Вони продовжують страждати від тяжких втрат", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що український спротив залишається стійким та добре скоординованим. А переважна частина території України, зокрема, всі велики міста, лишається під контролем України.

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Топ коментарі

  • экзорцист
    Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 13800!
  • Сірий
    У Василівці вже діють партизани. Спалили БТР кацапні, забрали звідти автомати і вночі розстріляли тентовану машину на дорозі. 10 двохсотих як з куста.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Що значить "вони продовжують страждати від значних втрат"? Ви чЕ? Страждає народ України. Рашисти подихають від щасття за хуйла-сраліна.
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