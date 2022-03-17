Вторгнення РФ в Україну застопорилося по всіх фронтах, - розвідка Британії
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Українські війська дають ворогові стійку й добре скоординовану відсчіч. Наступ російських військ застопорився.
Про це повідомляє з посиланнями на данні розвідки міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Російське вторгнення до України значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Російські сили в останні дні зробили мінімальний прогрес на землі, на воді та в повітрі. Вони продовжують страждати від тяжких втрат", - йдеться у повідомленні.
Британська розвідка зазначає, що український спротив залишається стійким та добре скоординованим. А переважна частина території України, зокрема, всі велики міста, лишається під контролем України.